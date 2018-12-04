Пермяков приглашают на выездную консультацию проекта «Земельный ответ»

12:56 | 6.12.2018

6 декабря в 18:00 начнется последняя в этом году выездная консультация проекта «Земельный ответ». Горожан ждут в общественном центре «Гайва» по ул. Карбышева, 40.



На консультацию приглашаются все жители Перми, у которых остались неразрешенные земельные вопросы, поясняют в городском департаменте земельных отношений. Получить ответы можно будет прямо на месте. Специалисты будут работать в режиме одного окна. Участие в консультации примут представители департамента земельных отношений, Кадастровой палаты Пермского края, Росреестра и Центра технической инвентаризации.