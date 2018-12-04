Полпред Игорь Комаров посетит Пермь с двухдневным визитом

10:52 | 6.12.2018

6 декабря полпред президента в ПФО Игорь Комаров примет участие в ряде мероприятий в Прикамье. Он посетит Пермский кадетский корпус в Усть-Качке, где запланировано открытие памятника Герою России Федору Кузьмину, и празднование Дня Героев Отечества в Перми.



7 декабря Игорь Комаров проведет в Перми совещание, посвященное реализации в регионе основных положений майского указа президента РФ «О национальных целях». В Березниках полпред ознакомится с ходом строительства микрорайона Любимов.