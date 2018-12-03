Жители южной части Прикамья получили доступ к 20 цифровым телеканалам

18:54 | 5.12.2018

Пермский радиотелевизионный передающий центр РТРС 4 декабря начал тестовую трансляцию второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения в Еловском, Бардымском, Куединском, Октябрьском, Осинском, Суксунском, Уинском, Частинском, Пермском и Чернушинском районах. Двадцать бесплатных телеканалов стали доступны к просмотру жителям южных территорий региона. Таким образом, еще более 215 тысяч жителей Прикамья получили доступ к цифровым телеканалам.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что инфраструктура, которая позволит совершить переход на цифровое телевещание, строилась в России почти 10 лет. «Переход к цифровому телевещанию позволит покрыть «цифрой» 99% всех жителей, — отмечал глава региона. — Оставшийся 1%, кто не попадает в зону охвата цифрового телевидения, будут переведены на спутниковое телевидение».



По информации министерства информационного развития и связи Пермского края, на данный момент подготовлена вся необходимая инфраструктура для запуска второго мультиплекса, все тестовые запуски проходят успешно. Как отмечают в краевом минсвязи, преодоление информационного неравенства — одна из ключевых задач федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018».



В состав пакета РТРС-2 (второй мультиплекс) входят телеканалы: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».



«С 23 ноября 2018 г. началось поэтапное включение оборудования для трансляции второго мультиплекса на территории Пермского края. Программы второго мультиплекса уже транслируются в ряде населенных пунктов Пермского края, сегодня мы подключаем муниципалитеты юга: 20 передатчиков в 11 районах региона. Поздравляю всех жителей края с этим знаменательным событием!» — обратился к телезрителям директор филиала РТРС «Пермский КРТПЦ» Игорь Терещенко.



Последним участником цифровой эстафеты станет север Прикамья. В Александровске, Кизеле, Губахе, а также Чермозе начало вещания второго мультиплекса ожидается во второй декаде декабря 2018 года.



Важно отметить, что если ранее телезритель уже смотрел программы первого мультиплекса (через цифровую приставку или современный телевизор с поддержкой DVB-T2), то для просмотра программ второго мультиплекса никакого дополнительного оборудования не потребуется. Достаточно на имеющемся приемном оборудовании запустить функцию автоматической настройки каналов, либо в режиме ручного поиска настроить телевизор (приставку) на соответствующий телевизионный канал второго мультиплекса. Информацию о частотных каналах можно получить на rtrs.ru или на бесплатной горячей линии РТРС: 8-800-220-20-022.



В Пермском крае построены и действуют 54 цифровые радиотелевизионные передающие станции. Они обеспечивают жителей региона вещанием 10 телевизионных каналов первого мультиплекса. Теперь количество цифровых телеканалов вырастет вдвое. Это значит вдвое больше программ, новых лиц и интересных событий. Встречать Новый год и проводить новогодние праздники все жители региона смогут в компании 20 цифровых каналов. Напомним, в ноябре доступ к 20 цифровым телеканалам получили жители Коми-Пермяцкого округа. Это еще более 109,5 тысячи человек.