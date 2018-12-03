Директору пермской школы вручили государственную награду

18:43 | 5.12.2018

5 декабря губернатор Пермского края Максим Решетников вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени директору школы № 2 г. Перми Валентине Красносельских.



«По поручению президента РФ искренне рад вручить высокую награду. Под руководством Валентины Леонидовны школа вошла в ТОП-500 лучших школ России и десятку лучших школ Пермского края. Ученики ежегодно побеждают на краевых и российских олимпиадах по различным предметам. Педагоги становятся лауреатами всероссийских и краевых конкурсов профессионального мастерства. Искренне поздравляю вас с заслуженной наградой. Спасибо за непростой, самоотверженный труд», — сказал глава региона.



Торжественная церемония награждения состоялась в рамках заседания правительства региона.