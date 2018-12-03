Пермский край вошел в топ-3 рейтинга «Инвестиционной активности регионов»

18:40 | 5.12.2018

Федеральный деловой интернет-журнал об инвестициях, инновациях и финансах «Инвест-Форсайт» опубликовал рейтинг инвестиционной активности регионов России по итогам ноября 2018 года. С августа Пермский край поднялся с 5 на 3 позицию.



Всего в рейтинг вошел 81 регион. Лидером ноябрьского исследования издания, как и в октябре, стала Липецкая область. На второй строчке рейтинга расположилась Свердловская область. По мнению аналитиков издания, Пермский край поднялся на 3 строку рейтинга благодаря инвестиционной активности в таких отраслях, как «ЖКХ и инфраструктура», «Промышленность» и «Наука и технологии».



Успехи Пермского края в сфере высоких технологий отмечены в материалах рейтинга созданием необходимых условий для развития ИТ-компаний, увеличения числа ИТ-специалистов и развития технопарков. Так, региональный минпромторг одобрил две заявки управляющих компаний на создание новых технопарков в Перми: «Технопарк Пермь» и «Морион Диджитал». Кроме этого, между правительством Пермского края и АО «Российская венчурная компания» заключено соглашение, которое предусматривает реализацию на территории региона проектов и программ в сфере НТИ и цифрового развития, подготовку кадров для высокотехнологических рынков, развитие венчурного инвестирования и инновационной экосистемы в Пермском крае. Также среди факторов, повлиявших на повышение позиций Пермского края в рейтинге инвестактивности регионов, называется строительство нового производства диоктилтерефталата (ДОТФ), которое ведет ПАО «СИБУР-Химпром». Производство ДОТФ на пермской площадке СИБУРа станет третьим по счету в Европе. По объемам производства (100 тыс. тонн в год) «СИБУР» займет лидирующую позицию. Отмечены в аналитике рейтинга и инвестиции в дорожное строительство.



На 4-й позиции рейтинга – Республика Саха (Якутия). Замыкает топ-5 Сахалинская область.



В основу рейтинга «Инвестиционной активности регионов» положены сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах, попавшие в ежедневный дайджест региональных инвестиционных новостей «Инвест-Регион». Все сообщения оценивались по 10-балльной шкале: 10 – за ввод проектов в эксплуатацию, 9 – за выделение для проекта финансирования или кредита, 7 – за подписание соглашения о реализации проекта. Таким образом, регионы ранжировались по количеству набранных баллов.