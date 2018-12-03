Пермь: новости дня
18:40 | 5.12.2018
Пермский край вошел в топ-3 рейтинга «Инвестиционной активности регионов»
Всего в рейтинг вошел 81 регион. Лидером ноябрьского исследования издания, как и в октябре, стала Липецкая область. На второй строчке рейтинга расположилась Свердловская область. По мнению аналитиков издания, Пермский край поднялся на 3 строку рейтинга благодаря инвестиционной активности в таких отраслях, как «ЖКХ и инфраструктура», «Промышленность» и «Наука и технологии».
Успехи Пермского края в сфере высоких технологий отмечены в материалах рейтинга созданием необходимых условий для развития ИТ-компаний, увеличения числа ИТ-специалистов и развития технопарков. Так, региональный минпромторг одобрил две заявки управляющих компаний на создание новых технопарков в Перми: «Технопарк Пермь» и «Морион Диджитал». Кроме этого, между правительством Пермского края и АО «Российская венчурная компания» заключено соглашение, которое предусматривает реализацию на территории региона проектов и программ в сфере НТИ и цифрового развития, подготовку кадров для высокотехнологических рынков, развитие венчурного инвестирования и инновационной экосистемы в Пермском крае. Также среди факторов, повлиявших на повышение позиций Пермского края в рейтинге инвестактивности регионов, называется строительство нового производства диоктилтерефталата (ДОТФ), которое ведет ПАО «СИБУР-Химпром». Производство ДОТФ на пермской площадке СИБУРа станет третьим по счету в Европе. По объемам производства (100 тыс. тонн в год) «СИБУР» займет лидирующую позицию. Отмечены в аналитике рейтинга и инвестиции в дорожное строительство.
На 4-й позиции рейтинга – Республика Саха (Якутия). Замыкает топ-5 Сахалинская область.
В основу рейтинга «Инвестиционной активности регионов» положены сообщения о запускаемых и реализуемых в российских регионах инвестиционных проектах, попавшие в ежедневный дайджест региональных инвестиционных новостей «Инвест-Регион». Все сообщения оценивались по 10-балльной шкале: 10 – за ввод проектов в эксплуатацию, 9 – за выделение для проекта финансирования или кредита, 7 – за подписание соглашения о реализации проекта. Таким образом, регионы ранжировались по количеству набранных баллов.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
19:01 | 5.12.2018
Максим Решетников о ситуации с пожарами: проблема в расхлябанности, нужно системно организовывать работу
18:43 | 5.12.2018
Директору пермской школы вручили государственную награду
17:43 | 5.12.2018
Екатеринбуржца, совершившего ряд преступлений сексуального характера в отношении ребенка, приговорили к 18 годам
17:42 | 5.12.2018
На полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле утонул танк, погиб человек
17:18 | 5.12.2018
Полиция задержала в Зауралье крупную группу «черных лесорубов»
16:37 | 5.12.2018
В Екатеринбурге уволили директора МУП «Спецавтобаза»
16:05 | 5.12.2018
Мэрия Екатеринбурга: для решения вопроса о сносе дома ради филармонии необходим конструктивный диалог с жителями
15:41 | 5.12.2018
Назначен новый начальник Уральского главного управления ЦБ РФ
15:26 | 5.12.2018
Пермский край получит 72 новых школьных автобуса от Минпромторга РФ
15:21 | 5.12.2018
10 школ Прикамья получат гранты для развития кадетских классов
14:59 | 5.12.2018
14 декабря в Перми заработают катки
14:44 | 5.12.2018
Екатеринбург станет местом проведения чемпионата мира по боксу
14:00 | 5.12.2018
Депутаты одобрили повышение зарплаты мэру Екатеринбурга
13:36 | 5.12.2018
В Перми усилен контроль за уборкой снега на тротуарах и остановках
13:15 | 5.12.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 4 декабря 2018 года
12:52 | 5.12.2018
Энергетики призывают горожан сообщать о фактах нахождения посторонних на теплосетевых объектах
12:48 | 5.12.2018
Свердловскстат рассчитал средний заработок в Курганской области
12:35 | 5.12.2018
I Межрегиональный форум дошкольных образовательных технологий собрал 300 профессионалов в Перми
12:30 | 5.12.2018
Стали известны имена обладателей знака «Волонтер Прикамья»
12:29 | 5.12.2018
В Свердловской области утверждены тарифы на вывоз мусора
11:50 | 5.12.2018
Вице-губернатор Зауралья по соцполитике предложила силовикам войти в попечительские советы детских домов
11:43 | 5.12.2018
Житель Сухого Лога на биткоины купил наркотики
11:23 | 5.12.2018
Евгений Куйвашев назначен главой оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Екатеринбурга
11:00 | 5.12.2018
Эксперты выяснили, как на Урале шопинг зависит от сезона
10:55 | 5.12.2018
На улице Маневровой ночью горел Mercedes
10:43 | 5.12.2018
Екатеринбуржец пытался скрыться от судебных приставов через балконы
10:24 | 5.12.2018
Ночью в Екатеринбурге сгорело несколько садовых домов
09:59 | 5.12.2018
В Каменске-Уральском 12-летний подросток поскользнулся и упал в подвал дома. Прокуратура проводит проверку
09:33 | 5.12.2018
В Екатеринбурге бывшему сотруднику полиции, уличенному в получении взятки, изменили приговор
09:18 | 5.12.2018
Екатеринбургскому аэропорту Кольцово присвоено имя Акинфия Демидова
22:13 | 4.12.2018
В Свердловской области разыскивают пропавшую школьницу
21:04 | 4.12.2018
В Екатеринбурге осудили банду грабителей банков
19:29 | 4.12.2018
ДТП с участием пяти машин произошло сегодня в Екатеринбурге