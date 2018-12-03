На 150 поводов гордости больше: в Прикамье вручены знаки «Гордость Пермского края»

18:32 | 5.12.2018

5 декабря в рамках заседания правительства Пермского края состоялось награждение учащихся знаками «Гордость Пермского края» по итогам 2018 года. Всего в этом году знак отличия получат 745 ребят в возрасте от 14 до 21 года, восьми из них награду вручил губернатор Пермского края Максим Решетников.



«Спасибо за вашу активность, ответственность, за то, что идете к своей цели, совершаете добрые дела, помогаете окружающим, бьете спортивные рекорды, побеждаете на различных конкурсах. Каждый из вас отличился в своей номинации. И достижения каждого из вас помогают развивать наш родной Пермский край, — поздравил ребят губернатор. — Отдельные слова благодарности родителям – за воспитание, за то, что поддерживали своих детей – и словом, и делом. В том, что вашими детьми гордится целый край, – и ваша заслуга тоже».



В числе победителей школьники и учащиеся техникумов и колледжей, представленные по четырем номинациям: «общественная деятельность», «культура и искусство», «физическая культура и спорт», «интеллект».



Как отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, в этом году наиболее широко представлена номинация «Физическая культура и спорт» – 254 обучающихся наградят за спортивные достижения. 241 победитель и призер предметных олимпиад, конкурсов проектов и исследовательских работ, интеллектуальных турниров международного, всероссийского, окружного, межрегионального уровней будут отмечены в номинации «Интеллект». Еще 171 человека, прославившего Прикамье успехами в музыке, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, литературном творчестве, наградят в номинации «Культура и искусство». За участие в общественных проектах, мероприятиях российского движения школьников и за спасение людей 79 ребят удостоены знака отличия в номинации «Общественная деятельность».



«Каждый из победителей получит финансовую поддержку в размере 5 тысяч рублей, а также удостоверение, которое в дальнейшем будет учитываться при поступлении в вузы», — пояснила министр.



Со списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте регионального минобра. Напомним, в прошлом году знаки отличия «Гордость Пермского края» были вручены 604 учащимся. 497 наград были вручены учащимся муниципальных учреждений, еще 107 – учащимся краевых учреждений.