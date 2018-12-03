Пермский край получит 72 новых школьных автобуса от Минпромторга РФ

15:26 | 5.12.2018

В Пермском крае пройдет обновление школьного транспорта. После подписания соглашения с Минпромторгом РФ и передачи автобусов региону их число увеличится до 600. Такой проект постановления принят 5 декабря на заседании правительства Пермского края.



«Благодаря поддержке Федерации автопарк наших учреждений образования пополнится, и в ближайшее время в школы отправятся 72 автобуса. Произойдет стопроцентная замена автобусного парка сроком службы более десяти лет. Кстати, по количеству нового автотранспорта мы заняли 2-е место в Приволжском федеральном округе», – отметил губернатор Пермского края Максим Решетников.



Автобусы направятся в Пермский, Ординский, Добрянский, Карагайский, Кунгурский, Сивинский, Частинский, Чернушинский и другие районы края. В этих территориях будет увеличено количество рейсов и маршрутов и, как следствие, организован безопасный подвоз детей из отдаленных территорий к месту учебы.



Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина отметила, что будут заменены автобусы со сроком эксплуатации более 10 лет. А в северные территории края будет направлен транспорт с полным приводом, что облегчит передвижение зимой.