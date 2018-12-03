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Пермь: новости дня


 

15:21 | 5.12.2018

10 школ Прикамья получат гранты для развития кадетских классов

С этого года в Пермском крае введен новый грантовый механизм поддержки кадетских (кадетско-казачьих) классов в учреждениях образования. Суммы грантов и способы их реализации были озвучены 5 декабря на заседании правительства Пермского края.

Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, всего в регионе 5 кадетских и кадетско-казачьих общеобразовательных учреждений. В них учатся более 2,2 тыс. ребят, еще 2,5 тыс. детей учатся в кадетских классах – их в крае 27.

«С этого года впервые принято решение ввести новый грантовый механизм их поддержки. На эти цели в бюджете предусмотрено 10 млн рублей. Из 17 муниципалитетов было направлено 25 заявок, отобрано 10 победителей. Гранты – по 1 млн рублей – они получат уже в начале следующего года. Денежные средства школы могут направить на развитие инфраструктуры, обновление оборудования, проведение спортивных мероприятий», – обозначил глава региона.

По словам министра образования и науки Прикамья Раисы Кассиной, все проекты должны быть реализованы до 31 августа 2019 года. «Все проекты от учреждений образования направлены на физическое или интеллектуальное развитие курсантов. Так, например, в Большесосновской средней школе планируется оборудовать полосу препятствий, а также закупить необходимое для тира и кабинета ОБЖ. А в Уинской средней школе построят настоящий скалодром, – отметила министр. – Важно, что реализация каждого проекта позволит проводить внутришкольные, районные и краевые мероприятия».

Новый скалодром позволит проводить на площадке Уинской средней школы краевой фестиваль «К вершинам Эльбруса», лично-командное первенство по туристическому многоборью, а также соревнования по пожарно-прикладному многоборью.

По словам директора Уинской средней школы Светланы Коченовских, образовательное учреждение сейчас активно участвует в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию. «Наша школа входит в «кадетское братство», мы обмениваемся опытом, наработками, сейчас у нас два кадетских класса. Проходит много мероприятий. И идея создания скалодрома – это совместная идея учеников и педагогов», – рассказала она.

«Очень хорошо, что школы, особенно сельские, становятся в территориях центром притяжения общественности, «точками активности», где генерируются идеи», – отметил губернатор Пермского края Максим Решетников.

Первыми получателями гранта стали средняя школа № 3 г. Осы, Комсомольская средняя школа Кунгурского района, школа бизнеса и предпринимательства г. Перми, Марковская средняя школа Чайковского района, Уинская средняя школа Уинского района, Сарсинская средняя школа им. А.М. Карпова Октябрьского района, средняя школа № 13 г. Кунгура, Большесосновская средняя школа Большесосновского района, Кондратовская средняя школа Пермского района, средняя школа № 136 г. Перми.

© «Вечерние Ведомости»

 


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