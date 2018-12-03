В Прикамье приостановлена работа аттракциона, где получил травму ребенок

12:45 | 5.12.2018

Возбуждено уголовное дело по ст. «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» по факту получения травмы пятилетним ребенком в игровом комплексе в селе Карагай, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Как полагает следствие, с января по октябрь текущего года житель Карагайского района организовал в одном из торговых центров села игровой аттракцион с нарушением технических требований. В сентябре в игровом комплексе пятилетний посетитель получил травму, нанесшую вред здоровью средней тяжести.



Следователи совместно со специалистами регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний провели проверку, после чего временно закрыли аттракцион. Расследование уголовного дела продолжается.