Пермь: новости дня
12:35 | 5.12.2018
I Межрегиональный форум дошкольных образовательных технологий собрал 300 профессионалов в Перми
Форум стал частью социального проекта Ассоциации содействия негосударственному образованию Прикамья, который реализуется при поддержке Администрации губернатора Пермского края.
Как отмечают в министерстве образования и науки Пермского края, форум призван помочь каждому детскому саду найти «свое лицо», уникальную образовательную форму или методику, которая делает его непохожим на другие образовательные учреждения. Детские сады смогут провести «перезагрузку», сгенерировать новые идеи и найти свою уникальность.
Специалисты из разных регионов России собрались вместе, чтобы познакомиться с новыми технологиями в дошкольном образовании и воспитании. На дискуссионных площадках участники делились секретами успеха своих детских садов, обсуждали традиции и инновации, а также особенности системы дошкольного образования в разных странах.
На мастер-классах педагоги демонстрировали опыт работы с современными дидактическими средствами обучения, виртуальными мини-музеями, кейсами педагогических идей в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, возможностями STEM-образования в развитии инженерного мышления дошкольников, организации ПрофиМаркета для профориентации юных воспитанников.
В заключение мероприятия участники форума отметили, что «Новый формат» позволил каждому детскому саду сформировать свою уникальную образовательную методику, позволяющую обеспечить индивидуальный подход к ребенку и удовлетворить многообразие его интересов. Идеи, представленные на форуме, будут взяты на заметку для реализации в практике.
© «Вечерние Ведомости»
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