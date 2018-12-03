В Перми вручат ежегодную премию «Преодоление»

18:33 | 4.12.2018

Имена победителей будут названы 5 декабря в Пермском цирке (улица Уральская, 112). Премия будет вручена людям с ограниченными возможностями здоровья в одиннадцатый раз.



С 2008 года премия города Перми «Преодоление» ежегодно присуждается жителям Перми за стремление к повышению образовательного и профессионального уровня, за проявленные волю и трудолюбие, за любовь к жизни, а также за успехи в разных сферах деятельности. Среди участников люди разных возрастов и профессий. Но всех их объединяет одно – стремление использовать свой человеческий и нравственный потенциал на пределе возможностей, несмотря на сложности и жизненные обстоятельства, которые выпали на их долю.



В премии «Преодоление» учреждено пять номинаций: «Наука и образование», «Художественное самодеятельное творчество», «Общественная деятельность», «Техническое творчество и предпринимательская деятельность», «Спортивные достижения».



В этом году за премию боролся 21 номинант в возрасте от 24 до 78 лет. Сейчас в каждой из номинаций уже определен лауреат. Имена победителей будут озвучены 5 декабря в 17:00 в Пермском цирке в рамках торжественной церемонии.



В мероприятии примут участие артисты и творческие коллективы города Перми.