Пермь: новости дня
18:33 | 4.12.2018
В Перми вручат ежегодную премию «Преодоление»
С 2008 года премия города Перми «Преодоление» ежегодно присуждается жителям Перми за стремление к повышению образовательного и профессионального уровня, за проявленные волю и трудолюбие, за любовь к жизни, а также за успехи в разных сферах деятельности. Среди участников люди разных возрастов и профессий. Но всех их объединяет одно – стремление использовать свой человеческий и нравственный потенциал на пределе возможностей, несмотря на сложности и жизненные обстоятельства, которые выпали на их долю.
В премии «Преодоление» учреждено пять номинаций: «Наука и образование», «Художественное самодеятельное творчество», «Общественная деятельность», «Техническое творчество и предпринимательская деятельность», «Спортивные достижения».
В этом году за премию боролся 21 номинант в возрасте от 24 до 78 лет. Сейчас в каждой из номинаций уже определен лауреат. Имена победителей будут озвучены 5 декабря в 17:00 в Пермском цирке в рамках торжественной церемонии.
В мероприятии примут участие артисты и творческие коллективы города Перми.
© «Вечерние Ведомости»
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