«Горьковка» приглашает пермяков на выставку

17:09 | 4.12.2018

В пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького открылась выставка «Учитель – ученик». В экспозиции представлены работы преподавателя детской художественной школы № 2 Анны Вдовиной и ее учениц.



«Учитель – ученик» – это около 30 работ учениц и учителя, выполненных в разных техниках: гуашь, акварель, тушь, карандаш, масло. Здесь можно увидеть портреты, пейзажи и натюрморты. Часть работ выполнена на международном пленэре во Владимире.



Выставка находится в арт-фойе 3-го этажа «Горьковки» (левое крыло). Это пространство с января 2016 года курирует отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей (ОМНИЗ), которому нынче исполнилось 110 лет.



«Среди пользователей информации отдела особую категорию составляют учащиеся и преподаватели детских школ искусств. Для них арт-фойе не только демонстрационный зал, но и творческая площадка, где проходят мастер-классы по живописи. Это зона взаимодействия читателя с предметом искусства, привлечение к сотворчеству с художником», – поделилась заведующая ОМНИЗ Римма Зыкова.



Член Союза художников России Анна Вдовина – выпускница (2001 год) мастерской народного художника СССР Евгения Широкова в Пермском институте искусства и культуры. Неоднократно принимала участие в молодежных областных и республиканских выставках. Ученицы Анны Вдовиной – победители краевых, всероссийских и международных конкурсов. Карина Монахова – стипендиат премии «Дарование Прикамья» в 2015–2016 гг., Светлана Занина – в 2017–2018 гг. Анастасия Федорченко – обладатель звания «Гордость Пермского края» в 2018 г.



Выставка продлится до конца года. Вход свободный, 12+.