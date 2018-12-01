На вопросы жителей Прикамья ответил депутат Законодательного собрания

14:28 | 4.12.2018

В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае состоялся прием граждан по личным вопросам. С пермяками встретился депутат Законодательного собрания Пермского края Михаил Арзуманов.



В приемную обратилась супружеская пара, проживающая в Кировском районе Перми. Они рассказали о том, что после того, как их семья получила ордер на вселение в муниципальную квартиру по договору социального найма, документы, устанавливающие их право на проживание, были уничтожены при пожаре. На сегодняшний день управляющая организация отказывается проводить в квартире надлежащий ремонт, ссылаясь на отсутствие у семьи законных оснований для проживания. Михаил Арзуманов порекомендовал семье обратиться в суд с требованием восстановления первоначального права на пользование жилой площадью, а также проконсультировал супругов о сборе необходимых для этого документов.



Житель Дзержинского района краевого центра сообщил депутату о полученном в наследство доме в Очере, который расположен на берегу пруда и после принятия Земельного кодекса РФ оказался в водоохранной зоне. Администрация городского поселения потребовала от владельца освободить прибрежную полосу. Заявитель просил разъяснить ему, являются ли требования власти законными и как ему поступить в непростой ситуации. Михаил Арзуманов разъяснил мужчине, что необходимо заказать кадастровый план принадлежащей ему территории с тем, чтобы определиться, нарушают ли границы его участка водоохранную зону. После этого станет понятен дальнейший порядок действий по уточнению прав собственности на земельный участок.



Пожилая жительница Орджоникидзевского района столицы Прикамья обратилась в приемную с просьбой о правовой помощи. Женщина рассказала, что ее беспокоят коллекторские агентства, которым банк, которому она просрочила кредит, передоверил право на взыскание взятого займа. В ходе приема выяснилось, что сумма процентов и неустойки, которую требуют коллекторы, в несколько раз превышает первоначальную сумму займа, а выплаты, которые она производит, не покрывают вновь набегающих процентов. Парламентарий разъяснил порядок действий согласно действующему законодательству РФ (ст.56, 333 ГК РФ). А также рекомендовал обратиться в суд для пересмотра выплат процентов и неустойки. Для этого пожилой женщине были даны адреса и телефоны юридических служб, осуществляющих деятельность в Пермском крае на безвозмездной основе.