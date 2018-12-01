Прикамцам обещают гололедицу

18:06 | 3.12.2018

МЧС по Пермскому краю объявило штормовое предупреждение на 3 и 4 декабря. В регионе ожидаются гололедно-изморозевые отложения.



Пешеходам рекомендуют осторожнее передвигаться по скользким участкам, а водителям – выбирать правильный скоростной режим, а также по возможности временно отказаться от дальних поездок.