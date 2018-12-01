В Перми пройдет прямая линия по проблеме «двойных квитанций»

16:07 | 3.12.2018

4 декабря с 11:00 до 12:00 в call-центре краевой столицы пройдет прямая линия по теме: «Проблемы выставления «двойных квитанций» за жилищно-коммунальные услуги». Телефон 2-059-059.



Участие примут представители прокуратуры Перми, краевой Инспекции государственного жилищного надзора, управления МВД по городу Перми и городского департамента ЖКХ.