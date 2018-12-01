В Перми будут работать универсальные новогодние ярмарки

15:56 | 3.12.2018

Гостей будут принимать четыре крупные площадки. Первые ярмарки пройдут уже 14 и 15 декабря.



Ежегодно жители и гости города с нетерпением ждут открытия красочных и полезных торговых площадок. На ярмарке можно купить продукты для новогоднего стола – в этом году пермские производители предложат приобрести мед разных сортов, молоко и молочную продукцию, мясо, овощи и другие продовольственные товары.



В праздничных лавках пермяки могут выбрать подарки для друзей и близких, а также приобрести все для праздника: новогодние украшения, живые и искусственные ели, игрушки, изделия народных промыслов и сувениры ручной работы.



Адреса ярмарок:



шоссе Космонавтов, 114 и улица Мира, 39 (Индустриальный район) – 14, 15, 21, 22, 28, 29 декабря;



улица Ласьвинская, 18 (Кировский район) – 15, 22, 28, 29 декабря;



улица Крупской, 42 (Мотовилихинский район) – 14, 15, 21, 22, 28, 29 декабря.



Как уточнили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, ярмарки будут работать с 10:00 до 20:00.



Специалисты управления по экологии и природопользованию также отмечают, что покупать новогодние деревья стоит только на елочных базарах. Кроме того, пермяки, желающие самостоятельно и законно срубить ель, пихту или сосну для новогодних праздников, могут обращаться с заявлением в лесничества Пермского края. С ними будет заключен договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Горожан просят быть внимательнее и не покупать елки у «черных лесорубов». Любая вырубка елок на территории Перми строго запрещена. В преддверии Нового года пермские лесники переходят на усиленный режим работы.