Суд дважды дисквалифицировал руководителя пермской УК

12:54 | 3.12.2018

23 ноября мировой судья Дзержинского судебного района города Перми, рассмотрев два дела об административных правонарушениях, возбужденные Инспекцией государственного жилищного надзора Пермского края в отношении директора ООО «НЭКСТ» (ИНН 5903129100) Щеклеиной (Сагидуллиной) Евгении, признал ее виновной в совершении административных правонарушениях, назначив ей наказание в виде дисквалификации сроком на один год по каждому постановлению.



Основанием для дисквалификации должностного лица управляющей организации является повторное привлечение к ответственности за совершение однородного правонарушения.



Ранее Щеклеина (Сагидуллина) Евгения уже привлекалась к ответственности за неисполнение предписания органа жилищного надзора.



По одному из постановлений поводом для привлечения должностного лица к ответственности послужило неустранение управляющей организацией нарушений в многоквартирном доме № 48 по улице Танцорова города Перми - на кровле наличие отверстия в шиферном покрытии, в связи с чем в жилом помещении образовалось отслоение штукатурного слоя до обрешетки, наличие следов протечек.



В другом постановлении мировой судья, рассмотрев административное дело, установил неисполнение ООО «НЭКСТ» предписания Инспекции в многоквартирном доме № 8 по улице Нижнекурьинской города Перми - вокруг дома расположено 7 деревьев на расстоянии примерно от 1,5 до 2,5 м от стены дома, ветки деревьев расположены в непосредственной близости от стены и кровли дома (соприкасаются).



Неустранение данного нарушения образует последствия в виде разрушения фундамента многоквартирного дома корнями деревьев при разрастании. Кроме того, деревья и кустарники у дома не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых помещений.



Мировой судья принял во внимание характер выявленных нарушений, возможность наступления тяжких последствий, длительность неисполнения предписаний и пришел к выводу о необходимости назначения дисквалификации по каждому из рассматриваемых дел.



Судебный акт в законную силу не вступил.