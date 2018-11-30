В Прикамье за кражу с банковского счета будут судить подростков

16:00 | 2.12.2018

В Губахе закончено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних местных жителей. Подростков обвиняют в краже с банковского счета, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Как полагает следствие, днем в августе в Губахе из карманов куртки, лежавшей на земле во дворе, подростки взяли банковскую карту, сотовый телефон, сигареты. Несовершеннолетние соучастники сняли с карты 6300 рублей и потратили на свои нужды.



Уголовное дело направлено в суд.