Пермяки завоевали шесть медалей на чемпионате и первенстве Европы по сётокан каратэ

15:59 | 2.12.2018

Чемпионат и первенство Европы по сётокан каратэ прошли в Сербии. В турнире приняли участие 742 спортсмена из 25 европейских стран, в том числе и сборная России, в которую вошли шесть спортсменов федерации восточного боевого единоборства, воспитанники СДЮСШОР по каратэ города Перми.



Сборная страны завоевала 26 медалей – 14 золотых, 3 серебряных и 9 бронзовых, заняв первое место в общекомандном зачете. Из них шесть медалей на счету пермяков: четыре золотых и две бронзовые.