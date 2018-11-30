Пермь: новости дня
15:55 | 2.12.2018
Пермский край отмечен на премии Рунета за высокие темпы цифровизации закупок
Премией Рунета за высокие темпы цифровизации закупок отмечены регионы, ставшие партнерами Портала поставщиков. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов.
По словам Владимира Ефимова, цифровизация закупок стирает географические границы и способствует созданию единого открытого экономического пространства.
«Московский Портал поставщиков стал важным инструментом для достижения этой цели. За неполный год к ресурсу подключились информационные системы 19 регионов. Награды премии Рунета в области онлайн-закупок вручаются регионам впервые, и это важнейшее событие, как для награждаемых, так и для столицы, создавшей и апробировавшей практику использования Портала поставщиков для осуществления закупок малого объема. Инструмент дает экономические эффекты и развивается на основе обратной связи, получаемой от пользователей портала», – сказал Владимир Ефимов.
Пермский край был отмечен дипломом в номинации «Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы».
За Порталом поставщиков будущее системы закупок, уверен министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Лев Гершанок.
«За такими проектными решениями будущее. В современном мире нет иного пути развития, как путь цифровизации и информатизации, в том числе это касается сферы закупок. Портал поставщиков – наиболее удачно реализованное решение для проведения онлайн-закупок малого объема. Поставщики Пермского края активно осваивают новые рынки сбыта, а заказчики отмечают экономические эффекты от роста количества конкурентных закупок», – подчеркнул он.
© «Вечерние Ведомости»
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