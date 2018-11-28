В Прикамье проведут правовой диктант

18:21 | 30.11.2018

С 3 по 10 декабря в регионах России пройдет правовой (юридический) диктант, посвященный 25-летию Конституции. 7 декабря к Всероссийскому правовому диктанту присоединится Пермский край. Площадкой для проверки юридических знаний в этом году станет Пермский государственный национальный исследовательский университет.



Мероприятие проходит при поддержке Ассоциации юристов и Агентства стратегических инициатив (АСИ).



По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, участники правового диктанта смогут не только оценить, но и повысить уровень своих знаний. «Для этого им предоставят все необходимые ресурсы — ссылки для самостоятельного изучения материалов по проблемным темам. Все материалы будут отобраны, структурированы и акцептованы экспертами профессионального сообщества Ассоциации юристов», — рассказала Светлана Чупшева. Она также сообщила, что АСИ планирует разработать совместно с партнерами онлайн-курсы по изучению Конституции РФ, трудовых, административных, гражданских и семейных прав.



Подать заявку на участие в диктанте можно на официальном сайте проекта diktant.els24.com.