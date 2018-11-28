В Перми в восьмой раз прошел фестиваль «Молодой инноватор»

16:59 | 30.11.2018

В Пермской краевой библиотеке имени А.М. Горького в традиционном фестивале «Молодой инноватор» приняли участие школьники города Перми и Пермского края, проявляющие интерес к изобретательской и инновационной деятельности. Мероприятие проводится при поддержке Молодежного парламента города Перми. Цель – популяризация изобретательства и творчества среди детей и молодежи.



На открытии участников приветствовали руководитель и автор городского фестиваля «Молодой инноватор», заместитель председателя Молодежного парламента города Перми Максим Тощев и депутат Пермской городской Думы Арсен Болквадзе.



По словам Максима Тощева, на фестиваль в этом году приехали дети из Краснокамска и поселка Куеда, а также традиционно в нем участвуют школьники из Перми.



«В первый раз фестиваль прошел в Перми 20 сентября 2015 года, и в 2018 году он отмечает трехлетие. С каждым годом мастер-классы для ребят становятся интереснее, познавательнее, увлекательнее и эффективнее», - сказал Максим Тощев.



«Форум носит прикладной характер, помогает ребятам учиться мыслить и реализовывать свои идеи. С каждым годом растет количество участников и их компетенция. Губернатор Пермского края Максим Решетников поставил задачу по цифровизации экономики – а это подразумевает, что у нас должны быть и хорошие IT-специалисты, люди с особым образом мышления, которые будут строить краевую и российскую экономику в новом формате. Воспитание и становление таких людей происходит как раз на подобных фестивалях. Желаю всем вам получить практическую пользу, чтобы вы нашли новых друзей и продолжили в дальнейшем с ними общение. Уверен, что фестиваль принесет пользу не только каждому из вас лично, но и всему городу и краю», - подчеркнул Арсен Болквадзе.



На фестивале в этом году прошли мастер-классы - «Инженерные поделки», «Совмести несовместимое», «Креативная робототехника: робосумо и роболабиринт», «Шесть шляп мышления», «Занимательная физика», «Большая стройка», «Начинающий пилот коптера», «Теория решения изобретательских задач», «Упаковка и презентация бизнес-идеи».



Организаторы объявили о старте сразу двух конкурсов. Это традиционный фотоконкурс, в рамках которого нужно разместить в социальных сетях пост с фотографией, с отзывом о мероприятии, указав хештег #молинноватор. Конкурс пройдет с 30 ноября по 7 декабря. 8 декабря будут подведены итоги и названы имена победителей.



Кроме того, впервые объявлен конкурс «Городские инновации», где главным призом станет бесплатная неделя обучения в Ирландии. Победитель получит возможность посетить 15 уроков английского языка. Конкурс пройдет в течение трех месяцев. Участникам нужно создать определенный продукт. В частности, речь идет о кейсе по улучшению жизни людей в городах и населенных пунктах.