Пермяки могут купить живые ели в лесничествах

13:43 | 30.11.2018

Рубка любых деревьев на территории городских лесов строго запрещена, напоминают в городском лесничестве. Чтобы самостоятельно и законно срубить ель, пихту или сосну для новогодних праздников, нужно обратиться с заявлением в лесничества Пермского края. После этого заключается договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Можно купить не больше двух деревьев на семью или одного человека.



Ближайшие для жителей Перми лесничества - ГКУ «Пермское лесничество» (с. Култаево, ул. Романа Кашина, 81, тел. 294-80-23, 294-82-98) и ГКУ «Закамское лесничество» (Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 119, тел. 284-04-31, 284-04-42).



Незаконная вырубка хвойных деревьев карается штрафом от 3 до 4 тысяч рублей для граждан, от 20 до 40 тысяч – для должностных лиц, а для юридических – от 200 до 300 тысяч, подчеркивают в МКУ «Пермское городское лесничество».



Кроме того, предусмотрена административная ответственность за приобретение, хранение, перевозку или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины: административный штраф для граждан – 5 тысяч рублей; для должностных лиц – 50 тысяч; для юридических – от 400 до 700 тысяч рублей.