Пермские инженеры создадут новый двигатель для «Газпрома»

17:53 | 28.11.2018

Во вторник, 27 ноября, губернатор Пермского края Максим Решетников совместно с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым и генеральным директором АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) Александром Артюховым посетил загородную испытательную станцию АО «ОДК-Пермские моторы» в Новых Лядах.



В ходе визита состоялось совещание, посвященное сотрудничеству крупнейшего газового концерна России с предприятиями Объединенной двигателестроительной корпорации, в том числе пермскими предприятиями АО «ОДК-Авиадвигатель» и АО «ОДК-Пермские моторы».



Итогом совещания стало соглашение о запуске «пилотного» проекта перспективного отечественного двигателя промышленного назначения, оснащенного малоэмиссионной камерой сгорания. Он будет создан на базе газогенератора новейшего авиационного двигателя ПД-14. По словам управляющего директора, генерального конструктора АО «ОДК-Авиадвигатель» Александра Иноземцева, 12-мегаваттная установка будет протестирована одной из компрессорных станций ООО «Газпром трансгаз Чайковский». «Тестирование начнется ориентировочно в 2020 году. Двигатель должен будет отработать три тысячи часов. Следовательно, через 1-1,5 года появится новая, современная газоперекачивающая установка», — заявил Александр Иноземцев.



По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, сегодня ПАО «Газпром» реализует сразу несколько крупных проектов международного уровня, в том числе «Турецкий поток», «Сила Сибири», «Северный поток». В их составе используется газотурбинное оборудование, разработанное и произведенное в Перми. «Газпром» закупает самую технологичную продукцию наших предприятий, и это «подтягивает» науку и промышленность региона, — отметил Максим Решетников. — Кроме того, сейчас пермские предприятия поняли, что могут получить заказы «Газпрома» и обеспечить себя работой. Этому свидетельствует растущее число компаний, получающих сертификаты системы ИНТЕРГАЗСЕРТ».



На совещании также обсудили вопросы надежности двигателей и их использования на проектах «Газпрома». В настоящее время на объектах ПАО «Газпром» работают более 750 газотурбинных двигателей пермского производства.



Во время посещения испытательной станции «ОДК-ПМ» делегация во главе с Виталием Маркеловым ознакомилась с пермскими газотурбинными двигателями авиационного и промышленного назначения, а также новой разработкой пермского конструкторского бюро – малоэмиссионной камерой сгорания (МЭКС) для газотурбинных установок мощностью 16 и 25 МВт.



Малоэмиссионная камера сгорания в двигателе позволяет сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Спроектированная специалистами пермского конструкторского бюро малоэмиссионная камера сгорания уже успешно испытана на стендах «ОДК-Авиадвигателя» и в составе газогенератора газотурбинной установки на компрессорной станции «Пермская» ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Испытания подтвердили соответствие МЭКС требованиям заказчика и перспективным экологическим нормам РФ.



В Пермском крае газотурбинная кооперация продолжает набирать обороты. В прошлом году предприятия края поставили ПАО «Газпром» продукции на 8,9 млрд, в этом году ожидается рост до 9,2 млрд рублей. А в 2019 году еще в 2 раза – почти до 19 млрд.



Растут и поставки продукции негазотурбинной тематики в рамках действующих дорожных карт. В прошлом году объемы закупок достигали 1,5 млрд рублей, в следующем году планируется выйти на цифру в 3,3 млрд – рост более чем в 2 раза.



На получение сертификата ИНТЕРГАЗСЕРТ от пермских предприятий за 2017-2018 гг. подано 37 заявок, готовится к подаче еще 32. Для сравнения, до 2017 года сертификаты по системам «Газпрома» получили 65 продуктов пермского производства.