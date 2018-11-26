В Перми состоится спектакль «Розы из Райска» с участием Янины Мелеховой

13:07 | 28.11.2018

4 декабря в Большом зале филармонии КДЦ пермяки смогут увидеть спектакль «Розы из Райска». Актриса Янина Мелехова сыграет в нем роль заключенной нацистского лагеря.



«Розы из Райска» – это правдивый рассказ о людях, поставленных жизнью в жёсткие рамки выбора. О том, что каждый наш поступок в прошлом рано или поздно откликнется эхом в сегодняшнем дне.



...1957 год. Действие разворачивается на тихоокеанском лайнере, который идёт в Бразилию. Дипломат Вальтер направляется в Рио вместе со своей очаровательной женой Лизхен. Но за тихим семейным счастьем и благополучием скрываются призраки прошлого. На корабле Лизхен встречает Марту (Янина Мелехова), польскую женщину, одну из многих тысяч заключённых нацистского лагеря, в котором Лизхен была надзирательницей СС. Встречаются палач и его жертва.



Как поведут себя герои? Готова ли Лизхен оправдаться? И как страшная правда изменит их судьбы? На эти непростые вопросы артисты Московского театра на Таганке попытаются ответить вместе со зрителями.



Спектакль по мотивам повести польской писательницы Зофьи Посмыш «Пассажирка» поставил режиссёр Михаил Лукин. Повесть основана на реальных событиях. Рекомендованный возраст: 12+. Начало спектакля 4 декабря в 19:00.