Пермь: новости дня
17:15 | 27.11.2018
«Вместе против коррупции!» — в Прикамье стартовал конкурс социальной рекламы
Напомним, в этом году президент РФ Владимир Путин утвердил национальный план по противодействию коррупции на 2018–2020 годы. Программа, в частности, включает улучшение системы ограничений, запретов и требований; совершенствование мер по борьбе с коррупцией в сфере закупок, товаров, услуг отдельными видами юридических лиц, а также повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения у чиновников, укрепление международного авторитета России.
Учитывая важность просветительских мероприятий по профилактике коррупции, прокуратура Пермского края при поддержке администрации губернатора Пермского края проводят региональный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Его задачами являются антикоррупционное просвещение молодежи, формирование нетерпимого отношения в обществе к любым коррупционным проявлениям, привлечение внимания молодежи к вопросам противодействия коррупции.
К участию в конкурсе приглашаются ученики 10–11-х классов общеобразовательных учебных заведений, студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования Пермского края. Конкурсантам предлагается представить на суд жюри антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов на тему «Вместе против коррупции!».
Работы принимаются в срок с 19 ноября по 10 декабря 2018 года. Подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте прокуратуры Пермского края: prokuror.perm.ru/upload/pages/1121/Polozhenije_po_konkursu_(podpisannoje).pdf.
© «Вечерние Ведомости»
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