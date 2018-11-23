В Прикамье состоится прямая линия по защите прав инвалидов

14:41 | 27.11.2018

30 ноября в региональной приемной президента Российской Федерации (Пермь, ул. Советская, 64) пройдет прямая телефонная линия по вопросам защиты прав граждан с ограниченными физическими возможностями и предоставления мер социальной поддержки инвалидам в Прикамье.



Звонки принимаются по номеру 8 (342) 217-68-90 с 11:00 до 12:00.



Все поступившие обращения будут незамедлительно приняты в работу специалистами. Помощь в решении вопросов окажут представители Министерства здравоохранения Пермского края, Министерства социального развития Пермского края, Пермского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю».



Отметим, 218 тысяч 674 жителя Пермского края – люди с ограниченными физическими возможностями. Прямая телефонная линия проводится в рамках окружной декады мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов. Отмечается ежегодно 3 декабря.