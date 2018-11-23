Подрядчики должны за два дня устранить замечания по уборке пермских тротуаров

12:37 | 27.11.2018

Вечером 26 ноября глава Перми Дмитрий Самойлов проверил, как подрядчики справляются с уборкой снега. Нарекания вызвало состояние пешеходных дорожек и недостаточно вычищенные парковочные карманы. Устранить замечания подрядчики должны в течение двух дней.



В выезде приняли участие заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич, главы администраций Ленинского, Свердловского и Дзержинского районов, представители управления внешнего благоустройства, районных учреждений благоустройства и подрядных организаций.



Ключевыми темами выезда стали обработка и уборка тротуаров, зачистка парковочных и заездных карманов. Маршрут был во многом составлен на основе обращений в социальных сетях. Пользователи жаловались на скользкие тротуары в центре города. В рамках выезда были осмотрены Соборная площадь, площадь Центрального рынка, парковочные карманы и тротуары улиц Ленина, Екатерининской, Пушкина, Луначарского и Комсомольского проспекта, Островского.



– Сегодня посмотрели основные точки с высокой концентрацией пешеходного трафика. Яркий пример – это территория возле Центрального рынка. Констатирую неудовлетворительное содержание площади и перехода. Подрядчикам поставлен срок двое суток для наведения здесь порядка. Состояние парковочных карманов также оставляет желать лучшего, люди платят за парковку, поэтому они должны быть в нормативном состоянии, – отметил глава Перми Дмитрий Самойлов.



Также глава Перми поставил задачу подрядчикам, контролирующим органам и административно-технической инспекции обращать особое внимание на содержание тех мест, где будут отмечаться новогодние праздники, районным администрациям – контролировать уборку во дворах.



– Будем наращивать темпы по вывозу, обратим особое внимание на тротуары. Указания получили, все отработаем, – подчеркнул глава администрации Ленинского района Александр Козенков.



Ежедневно в уборке улично-дорожной сети задействовано порядка 220–230 единиц специализированной техники, ручную уборку осуществляет около 300 человек.



Подрядные организации просят водителей по мере возможности убирать машины вдоль обочин и на парковках в ночное время, так как это мешает работе снегоуборочной техники.



Напомним, замечания по уборке улично-дорожной сети пермяки могут направлять в отдел благоустройства администрации своего района (gorodperm.ru/actions/blagoustroyasto/informationphones_uvb) и в МКУ «Благоустройство района». Если у пермяков есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо обращаться в свою управляющую организацию или в отделы ЖКХ администрации своего района. Телефоны можно найти здесь: gorodperm.ru/actions/jkh/useful_phones.



Кроме того, жители Перми могут сообщить о нарушениях нормативного состояния территории центрально-планировочного района в сфере благоустройства в городскую административно-техническую инспекцию по телефону 212-78-01.