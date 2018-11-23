УФССП по Пермскому краю приглашает на общероссийский день приема граждан

17:14 | 26.11.2018

12 декабря с 12:00 до 20:00 Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю примет участие в общероссийском дне приема граждан. В этот день на вопросы, входящие в компетенцию ведомства, ответят должностные лица краевого Управления и его структурных подразделений.



Предварительно записаться можно по телефону 221-51-36.



В Перми по адресу ул. Советской Армии, 28, будут вести личный прием руководитель краевого УФССП – главный судебный пристав Пермского края, его заместители и начальники отделов. Начальники структурных подразделений будут вести прием по территориальному принципу в порядке живой очереди. Адреса структурных подразделений в районах Прикамья размещены на сайте Управления: r59.fssprus.ru/contacts.



Заявитель должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, или документ, подтверждающий полномочия лица, пришедшего на прием.