В начале 2019 года у портала «Управляем вместе» появится мобильное приложение

12:17 | 23.11.2018

В начале следующего года в тестовом режиме будет запущено мобильное приложение портала «Управляем вместе». После тестирования приложение станет доступным массовому пользователю.



Ежедневно на портал поступает множество обращений жителей по проблемным темам: качеству и срокам работ по благоустройству дворов, общественных территорий, ремонту и строительству дорог, законности размещения рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов и многим другим.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал, что портал «Управляем вместе» сегодня становится одним из ведущих инструментов вовлечения граждан в процесс управления регионом.



О появлении мобильного приложения портала «Управляем вместе» стало известно на встрече его активных пользователей, блогеров и журналистов с министром информационного развития и связи Игорем Никитиным и руководителем проекта Эллой Поповой.



«Одна из первостепенных задач — контроль исполнения тех обещаний, которые уполномоченные органы дали на сообщения пользователей. Эти обещания должны быть выполнены в срок. Кроме того, мы постоянно проводим работу с муниципалитетами по составлению качественных, мотивированных ответов, — отмечает Игорь Никитин. — Не должно быть так, что пользователь на свое сообщение, оставленное на портале, получает отписку».



Участники встречи рассказали о личном опыте взаимодействия с порталом, разобрали конкретные кейсы, среди которых — сигналы об укладке асфальта в дождь, инициирование ремонта дороги, парковка на газонах. Пользователи выдвинули предложения по упрощению интерфейса портала, обозначили наиболее актуальные проблемные категории и рассказали о видении перспектив развития проекта.



«Нам очень важно получать обратную связь от наших пользователей, потому что это сервис, созданный для жителей. Мы хотим, чтобы опыт взаимодействия с этим инструментом был максимально комфортным и эффективным», — подчеркивает руководитель проекта Элла Попова.



В планах команды портала «Управляем вместе» его дальнейшее развитие. Так, прорабатывается вопрос об открытии в ближайшее время разделов по темам уличного освещения и содержания остановок общественного транспорта. В 2019 году планируется ввести сервис интерактивной карты с сообщениями пользователей и фильтрами по статусу сообщений, категориям и районам, а также открыть проблемную категорию содержания дворов управляющими компаниями.



Участники встречи подтвердили актуальность планируемых к открытию проблемных тем. Так, один из приглашенных пользователей, Сергей Пашков, отметил, что вопрос уличного освещения, в частности установки, обслуживания и своевременной замены светильников и ламп, в отдаленных районах стоит особенно остро. «Мне хотелось бы, чтобы к решению таких вопросов через портал подключалось большее количество активных жителей, готовых участвовать в судьбе края. Некоторых пугает сама процедура регистрации, и, наверное, здесь можно пойти пользователям навстречу и использовать существующие системы регистрации: портал госуслуг или социальные сети. Вижу большой потенциал и потребность в проекте», — подчеркнул пользователь.



За 1,5 года работы портала «Управляем вместе» уникальных посетителей – более 415 тысяч, из них зарегистрировалось 47 тыс. пользователей, 2400 пользователей направили сообщения на портал по различным проблемным темам. Пользователями направлено более 5100 сообщений, 71 % проблем из числа признанных решены. В топ-3 проблемных тем по сообщениям жителей вошли ямы, выбоины на дорогах, тротуарах, мусор у обочин дорог, на тротуарах и на газоне, парковки на газоне. 90 % поступивших сообщений касаются проблем при благоустройстве дворов, ремонте дорог и текущем содержании дворовых и общественных территорий, дорог и парков. По сравнению с 2017 годом средний срок подготовки ответа на обращение жителей сократился в 2 раза: с 11 дней до 5 дней.