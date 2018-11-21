Управляющие компании Перми исправляют нарушения в уборке снега с крыш домов

18:02 | 22.11.2018

В условиях снегопадов и скачков температуры воздуха особое внимание уделяется состоянию кровель домов. Районные администрации каждый день проводят рейды и следят за работой управляющих организаций.



Специалисты администрации Мотовилихинского района с начала недели обследовали 245 дворовых территорий. Нарушения выявлены в 25 дворах, основные среди них – это плохо расчищенные тротуары, подходы к входным группам, дворовые проезды. Хуже всего сработали управляющие компании «ТехКомфорт», «РЖС», «МастерКомфорта», а также некоторые ТСЖ и ЖК. В их адрес направлены уведомления с требованиями привести придомовые территории в порядок. Если в ближайшее время замечания не будут устранены, в отношении УК будут возбуждаться административные дела. Повторные проверки пройдут уже 23 ноября.



Особое внимание было уделено содержанию кровель. На момент рейда снега и льда на крышах не обнаружено, в управляющие организации была направлена информация об усилении контроля за состоянием крыш домов.



В Орджоникидзевском районе проверка прошла в микрорайоне Левшино, там проверили 36 придомовых территорий по улицам Томской, Социалистической, Адмирала Старикова, Делегатской, Гомельской и другим. Специалисты обращали внимание на уборку лестниц и козырьков подъездов, дворовые проезды, наличие снега и сосулек на кровлях зданий. В результате выявлены нарушения на придомовых территориях по улице Томской, тротуары и проезды там не были убраны от снега и наледи. В УК «Лидер» направлены уведомления о необходимости устранения замечаний. В целом дворовые территории района находятся в нормативном состоянии. Положительную оценку качества уборки снега на придомовых территориях заслужили такие управляющие организации, как УК «Нартекс» и УК «Кабельщик».



За последние дни специалисты администрации Индустриального района проверили содержание более 120 домов по улицам Советской Армии, Одоевского, Качалова, Нефтяников, Мира, 9 Мая, Архитектора Свиязева, Чердынской, Экскаваторной, Танкистов, Стахановской, шоссе Космонавтов и другим. По итогам проверок содержание большинства придомовых территорий признано удовлетворительным.



Заблаговременно в управляющие компании и ТСЖ администрации района направили информацию о необходимости усилить меры по уборке дворов в связи со снегопадами – своевременно подсыпать тротуары и пешеходные дорожки, следить за состоянием кровель, входных групп домов и очищать их от наледи, сосулек и снега.



Специалисты администраций районов продолжают мониторинг работы управляющих организаций по уборке снега, наледи и сосулек во дворах. В случае выявления нарушений и несвоевременного их устранения будут составлены административные протоколы.