Впервые за 20 лет выполнен ремонт дороги Чернушка – Тюш в Прикамье

17:56 | 22.11.2018

Завершен ремонт трех участков дороги Чернушка – Тюш общей протяженностью 42 км, сообщает министерство транспорта Пермского края. За последние 20 лет на автодороге проводились только «ямочный» ремонт и устранение выбоин. На некоторых участках дороги во время ремонтных работ восстановлено основание дороги, на некоторых – дренажное покрытие обочин, на всех участках положен новый асфальт. Также в рамках ремонта на участках дороги организованы остановочные площадки, установлены новые дорожные знаки, нанесена свежая разметка.



Дорога имеет большое значение для межмуниципальных транспортных связей, через нее также осуществляется транзит в Свердловскую область и Башкирию. По данной дороге уже возят учеников в школу с. Енапаево, а после завершения строительства учебного заведения в п. Щучье Озеро школьные автобусы начнут ездить и в этот населенный пункт. Поэтому важно, чтобы дорога была безопасной.



Качество дорог, их состояние напрямую влияют на безопасность дорожного движения. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что именно поэтому важно поддерживать нормативное состояние дорог в регионе. С 2017 года бюджет Пермского края предусматривает направление рекордных сумм на развитие дорожной инфраструктуры. Это необходимо, чтобы устранить накопившиеся в предыдущие годы недочеты.



Говоря о значимости для жителей данного дорожного объекта, министр транспорта Николай Уханов отметил: «В первую очередь, данная региональная дорога обеспечит безопасность передвижения между двумя районами: Чернушинским и Октябрьским. Эта же дорога является связующей с дорогами соседних регионов. Кроме того, в селе Щучье Озеро строится новая школа, куда будут возить детей из сел, поэтому особенно важно, чтобы их перевозка осуществлялась по дороге нормативного состояния».



В настоящее время дорога Чернушка – Тюш прошла процедуру приемки, она официально введена в эксплуатацию. Стоимость работ составила более 453 млн рублей. Общий гарантийный срок по объекту — пять лет.



Отметим, проект бюджета Пермского края на 2019 год предполагает 12,8 млрд рублей на развитие дорожной инфраструктуры. Из них 4 млрд рублей будут направлены на ремонты муниципальных дорог. Всего в регионе планируется отремонтировать порядка 800 км и построить рекордный объем новых дорог: 56,7 км.