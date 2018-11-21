Пермские инновационные компании получили дополнительный источник поддержки

12:18 | 22.11.2018

21 ноября в рамках Межрегионального экспортного форума в Перми подписано Соглашение о сотрудничестве между правительством Пермского края и акционерным обществом «Российская венчурная компания» (РВК). Подписи под документом поставили губернатор Прикамья Максим Решетников и генеральный директор АО «Российская венчурная компания» Александр Повалко.



РВК и правительство Пермского края договорились о партнерстве в сфере Национальной технологической инициативы (НТИ). Соглашение предусматривает реализацию на территории региона проектов и программ в сфере НТИ и цифрового развития, подготовку кадров для высокотехнологических рынков, развитие венчурного инвестирования и инновационной экосистемы в Пермском крае.



В рамках соглашения стороны планируют проводить совместные технологические конкурсы НТИ, проектные сессии и мероприятия. РВК окажет содействие региону в развитии новых инструментов венчурного рынка, примет участие в развитии регионального стартап-сообщества и инновационной инфраструктуры. В частности, в Пермском крае может быть запущен стартап-акселератор на базе региональной франшизы GenerationS.



Для подготовки высококвалифицированных кадров в вузах Пермского края будет тиражироваться учебный курс «Инновационная экономика и технологическое предпринимательство», разработанный РВК при участии МГУ и университета ИТМО. В рамках курса студенты будут обучаться запуску стартапов от стадии идеи до выхода на рынок.



По словам губернатора Максима Решетников, соглашение с Российской венчурной компанией ориентировано на решение вопросов реализации Национальной технологической инициативы в крае. О необходимости реализации таких проектов неоднократно заявлял президент России Владимир Путин, обозначая, что в стране должны развиваться отрасли, которые в ближайшие десятки лет станут основой мировой экономики. «В Пермском крае есть запрос на технологическое наставничество, потому что многим нашим предприятиям необходима в первую очередь информационная поддержка в период активного роста, когда происходит переход от небольшого производства к массовому. Такое сейчас, например, происходит с компанией Promobot. Мы это видим и понимаем, что для дальнейшего развития компаниям необходимо общаться на равных с крупными федеральными игроками высокотехнологичного рынка», — обозначил глава Прикамья.



Помимо этого, стороны займутся поиском талантов среди школьников и будут стимулировать их пробовать свои силы в Олимпиаде НТИ.



«РВК заинтересована в развитии партнерских отношений с инновационной экосистемой Пермского края. В регионе сложился целый пул успешных технологических компаний с экспортно ориентированными продуктами, например, в сфере робототехники: стартапы из Перми — Promobot, RCML, FDM 2.0 — неоднократно становились финалистами акселератора GenerationS, а сейчас успешно выводят свои продукты за рубеж. Регион также активно поддерживает образовательные инициативы НТИ: около 200 школьников из Пермского края подали заявки на участие в инженерной Олимпиаде НТИ, к проведению Урока НТИ подключились учителя из более 20 школ. Подписанное сегодня соглашение позволит нам расширить сотрудничество с региональными органами власти, университетами, предпринимательским и научным сообществом», — отметил генеральный директор РВК Александр Повалко.



НТИ — долгосрочная государственная программа по созданию новых рынков и достижению технологического лидерства России к 2035 году. Приоритетные направления развития НТИ: беспилотный транспорт, нейротехнологии, персонализированная медицина, интеллектуальная энергетика, передовые производственные технологии и др. Проектным офисом НТИ является РВК.



АО «РВК» — государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли Российской Федерации. Основные цели деятельности АО «РВК»: стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ). Уставный капитал АО «РВК» составляет более 30 млрд руб. 100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО «РВК», достигло 26, их суммарный размер — 41,8 млрд руб. Доля АО «РВК» — 24,8 млрд руб. Количество портфельных компаний фондов РВК — 225. Совокупный объем одобренных к инвестированию средств — 18,6 млрд руб.