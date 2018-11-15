Пермские дошкольники посоревнуются в робофутболе

17:19 | 20.11.2018

21 ноября в 10:00 на базе детского сада №410 (улица Танцорова, 28) состоятся первые соревнования по робофутболу среди детей дошкольного возраста.



Как сообщили в департаменте образования администрации Перми, соревнования организованы педагогическим коллективом дошкольного учреждения, в них примут участие восемь команд из детских садов города. Предварительно для ребят прошли дружеские тренировки для подготовки к решающим матчам.



Соревнования для детей будут проводиться с использованием конструкторов Mbot, а оценить мастерство игроков предстоит педагогам в области образовательной робототехники, непосредственное судейство будут осуществлять тренеры по футболу. В финале мероприятия все участники соревнований получат призы и дипломы.



Отметим, что развитие образовательной робототехники в детских садах является приоритетным направлением деятельности городского департамента образования. Курсы соревновательной робототехники как раз нацелены на знакомство с возможностями использования современных конструкторов и оборудования в условиях дошкольного учреждения. Так, помимо робофутбола, для детей и педагогов из Перми стал традиционным «Лего-марафон». В рамках этого проекта заинтересованные дети и педагоги проходят обучение, а затем соревнуются в конструировании и программировании.