В Перми ожидается зимняя погода

12:56 | 19.11.2018

Сейчас в столице Прикамья 1 градус, пасмурно. Сегодня, 19 ноября, днем в Перми будет около 0°С, возможен снег, вечером похолодает, ночью – около -7°С.



Завтра будет около -4°С, возможен небольшой снег. В среду, 21 ноября, будет около -3°С, во второй половине дня начнется умеренное похолодание. В четверг ныряющий циклон принесет снег, днем будет около -7°С, вечером начнется похолодание, ночью – до -11°С. днем в пятницу столбик термометра покажет около -10°С, ночью похолодает до -14°С. В субботу, по предварительным прогнозам, резко потеплеет до -3°С; за выходные снегопады существенно увеличат высоту снежного покрова.