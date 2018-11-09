Выкуп в муниципальную собственность социально значимых объектов Перми поддержали на комитете по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами

18:55 | 14.11.2018

На заседании комитета Пермской городской Думы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами депутаты рекомендовали разрешить приобретение здания детского сада по ул. Чернышевского, 17в в собственность города Перми стоимостью не более 105,1 млн руб.

«Если на Думе будет принято положительное решение, то мы в декабре будем объявлять конкурс на закупку оборудования. Планируется, что детсад начнет свою работу в первом квартале 2019 года», - отметила заместитель главы администрации города Перми Людмила Гаджиева.



«Программа по строительству дошкольных учреждений будет продолжаться. Надеюсь, до 2021 года в рамках майского Указа президента мы решим проблему с детскими садами в краевой столице. Объект входит в соглашение с федерацией, обозначена сумма, которая выделяется на его выкуп. Детский сад должен быть приобретен раньше, чем 20 декабря, и я прошу своих городских коллег ускориться по оформлению в собственность. А также в первом квартале, не позднее марта месяца, завершить все процедуры по получению лицензии», - подчеркнула министр образования Пермского края Раиса Кассина.



Также на комитете рассмотрели проект решения о приобретении в собственность города Перми ФОКа с бассейном, который расположен по ул. Транспортной, 7, стоимостью не более 195,0 млн руб.



По объекту есть решение инвестиционной комиссии, которая признала приобретение объекта целесообразным. На комитете было отмечено, что в Перми низкая обеспеченность плавательными бассейнами согласно градостроительным нормам. Есть необходимость в каждом районе Перми иметь по одному такому объекту. Оценка рыночной стоимости ФОКа составила 199 млн руб. В бюджете города Перми на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены средства на приобретение бассейна в общей сумме 195000,0 тыс. руб.



«Единственный муниципальный бассейн находится в моем округе на Садовом, и там серьезная перезагруженность, в него ездят дети из разных районов. Бассейн на улице Транспортной – это спасение. Скоро ожидаем такой комплекс на улице Гашкова. Хочу, чтобы вы поддержали это решение», - обратилась к коллегам депутат Ирина Горбунова.



Окончательное решение по выкупу двух этих объектов будет принято на ближайшем пленарном заседании Пермской городской Думы 20 ноября.



Отметим, детский сад по ул. Чернышевского, 17в рассчитан на 120 мест. Площадь дошкольного учреждения - 2735,9 кв. м. Приобретение объекта позволит привлечь более 50 млн руб из федерального бюджета, из бюджета Пермского края выделяется 18,5 млн руб., и 39,5 млн рублей – это средства бюджета города Перми. Земельный участок является собственностью «Росимущества».