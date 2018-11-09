В Перми отремонтировали еще один сквер

18:10 | 14.11.2018

Благоустройство парков и скверов, а затем насыщение их культурными событиями является важной задачей городских властей. Скверы становятся более удобными для горожан – в них не только проводят ремонт, но и обустраивают зоны отдыха.



Так, отремонтирован сквер ДК им. Пушкина в Орджоникидзевском районе Перми. По старым маршрутам протянулись новые дорожки, выложенные тротуарной плиткой, установлены новые скамейки и урны. Для любителей активного образа жизни оборудована спортивная площадка с тренажерами и резиновым покрытием, а также игровая зона с детской площадкой. Ремонт сквера проходил параллельно с ремонтом фасадов ДК им. Пушкина.



Жители микрорайона Домостроительный по достоинству оценили проделанную работу, прогулялись по обновленному скверу, осмотрели вновь построенные спортивную и детскую площадки.



- Замечательно, что в Орджоникидзевском районе появляются уютные места отдыха, где можно отдохнуть всей семьей, – выразила общее мнение председатель ТОС «Домостроительный» Людмила Бурнашова.



В целом в этом году в Перми благоустроены 15 скверов, среди них сквер Авиаторов, бульвар им. Братьев Игнатовых, сквер «Аллея Памяти» по улице Екатерининской, сквер по улице Мира в поселке Новые Ляды, сквер им. Мичурина и другие. На ближайшие несколько лет запланировано благоустроить около 50 мест отдыха. Глава Перми Дмитрий Самойлов ставит задачу разрабатывать событийную линейку мероприятий, которые бы наполняли отремонтированные места отдыха жизнью.