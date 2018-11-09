В пятницу в Прикамье пройдет прямая телефонная линия по вопросам реабилитации

15:46 | 14.11.2018

Министерство социального развития Пермского края проводит прямую телефонную линию по вопросам комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в регионе.



16 ноября с 11 до 13 часов на вопросы ответят:



- заместитель министра социального развития Дмитрий Санников;



- начальник отдела по делам инвалидов МСР Ангелина Пешехонова;



- директор ГКАУ СО «Центр комплексной реабилитации Владимир Бронников, а также специалисты министерства здравоохранения, представители Фонда социального страхования и бюро медико-социальной экспертизы.



Звонки принимаются по телефону: 8-342-217-77-46.