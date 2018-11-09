В кабмине Пермского края произошли кадровые изменения

13:18 | 14.11.2018

14 ноября состоялось заседание правительства Пермского края. Открывая его, глава Прикамья Максим Решетников проинформировал членов регионального кабмина о кадровых изменениях. Министром здравоохранения края назначена Оксана Мелехова. По словам губернатора Пермского края, новый руководитель отрасли пользуется уважением у медицинского сообщества и активно включилась в работу.



«Профессиональный путь Оксана Борисовна начала с работы участковым врачом, до министерства трудилась в городской поликлинике № 2 Перми, в том числе восемь лет в качестве главного врача. Уверен, что Оксана Мелехова справится с теми очень большими задачами и очень большими надеждами, которые возлагаются на здравоохранение, и, главное, будет соответствовать ожиданиям людей. Пермское здравоохранение должно стать образцовым», — сказал Максим Решетников.



Также глава Прикамья проинформировал членов регионального правительства о переходе заместителя председателя правительства Пермского края Ирины Ивенских на работу в Законодательное собрание региона и о назначении краевого парламентария Илья Шулькина руководителем проектного офиса. В его ведении будут межрегиональные и международные связи. Илья Шулькин выбран руководителем этого направления, поскольку он имеет большой опыт работы в органах государственной власти и местного самоуправления, реализации сложных проектов с участием федеральных органов власти, субъекта РФ и различных госструктур. В частности, курировал проведение референдума по объединению Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа, работал представителем правительства Пермского края при торгпредстве РФ в Китае, заместителем главы Перми, заместителем председателя Законодательного собрания Пермского края.