В Перми появилось семь новых остановочных павильонов

12:24 | 14.11.2018

Новые антивандальные остановочные павильоны появились в Свердловском, Ленинском и Мотовилихинском районах. Также ведется обустройство посадочных площадок.



Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, обустройство проведено на следующих остановках:



- «Дом отдыха» – по улице 5-я Линия;

- «Улица Подольская» – по улице Юрша в районе дома № 63;

- «Улица Самаркандская» – по улице Лихвинской;

- «Улица Борчанинова» – по улице Петропавловской (трамвайная остановка);

- «Площадь Карла Маркса» – трамвайная остановка;

- «Бульвар Гагарина» – по улице Ушинского в направлении из центра;

- «Улица Уинская» – по улице Уинской в районе дома № 13.



Кроме того, в этом году планируется обустроить павильонами остановочные пункты «Улица Чернышевского» в районе дома № 107 по улице Николая Островского, «Желябова» по проспекту Парковый в направлении центра города, а также «Улица Ленина» по улице Сибирской.