745 школьников и студентов региона наградят знаком отличия «Гордость Пермского края»

12:21 | 14.11.2018

Краевая комиссия подвела итоги конкурса «Гордость Пермского края» в 2018 году. Школьников, а также студентов техникумов и колледжей наградят по четырем номинациям: «Общественная деятельность», «Культура и искусство», «Физическая культура и спорт», «Интеллект». Торжественное награждение победителей состоится в декабре 2018 года.



По информации регионального минобра, всего в этом году знак отличия получат 745 ребят в возрасте от 14 до 21 года. С прошлого года их число увеличилось на 141 человека. Победители проявили выдающиеся способности в учебной, физкультурной, спортивной, научной, научно-технической, творческой и общественной деятельности, а также в культуре, искусстве, художественном творчестве. Дети показали высокие результаты в международных, всероссийских, окружных, межрегиональных и региональных мероприятиях.



Ранее глава Прикамья Максим Решетников отмечал особую значимость поощрения ребят, представляющих Пермский край на соревнованиях разного уровня. По его словам, успехи учащихся Прикамья не единичные случаи: это результат развития системы образования Пермского края.



Как отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, в этом году наиболее широко представлена номинация «Физическая культура и спорт» – 254 обучающихся наградят за спортивные достижения. 241 победитель и призер предметных олимпиад, конкурсов проектов и исследовательских работ, интеллектуальных турниров международного, всероссийского, окружного, межрегионального уровней будет отмечен в номинации «Интеллект». Еще 171 человека, прославивших Прикамье успехами в музыке, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве, литературном творчестве, наградят в номинации «Культура и искусство». За участие в общественных проектах, мероприятиях российского движения школьников и за спасение людей 79 ребят удостоены знака отличия в номинации «Общественная деятельность».



«Каждый из победителей получит финансовую поддержку в размере 5 тысяч рублей, а также удостоверение, которое в дальнейшем будет учитываться при поступлении в вузы», – пояснила министр. Со списком победителей можно ознакомиться на официальном сайте регионального минобра minobr.permkrai.ru.



Напомним, в прошлом году знаки отличия «Гордость Пермского края» были вручены 604 учащимся. 497 наград были вручены учащимся муниципальных учреждений, еще 107 – учащимся краевых учреждений.