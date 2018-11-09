Пермь: новости дня
15:26 | 13.11.2018
Ледовая арена в Березниках примет спортсменов во втором квартале 2019 года
«В нашем учреждении сейчас работает несколько спортивных секций: плавание, водное поло, хоккей и футбол. Планируем открыть еще секцию фигурного катания. Для организации полноценного тренировочного процесса в течение всего календарного года нам бы хотелось, чтобы в Березниках был крытый каток. У нас его начали строить в 2017 году, но до сих пор не достроили», – пояснила свой вопрос Марина Ильиных.
Сегодня в новом спортивном объекте уже проведены коммунальные сети и вентиляция, строительство и монтаж индивидуальных тепловых пунктов, построено здание катка, ледовое поле, проведено внутреннее отопление, остекление, куплена машина для обслуживания ледовой площадки.
Как отметил губернатор, объект строится динамично. Сейчас на ледовой арене ведется внутренняя отделка, еще предстоит установить спортивное оборудование и благоустроить территорию. Объемы финансирования строительства в 2017–2018 гг. – 131 млн рублей.
Однако, по словам главы города Березники Сергея Дьякова, для обеспечения безопасного пребывания жителей Березниковского и Усольского районов проект ледовой арены будет доработан. Ожидается, что новый документ появится в середине декабря. Сдать объект предполагается в II квартале 2019 года.
Губернатор обозначил, что люди очень ждут каток, ледовая арена строится уже 1,5 года. В связи с этим важно максимально сократить сроки бумажной работы и постараться быстрее ввести объект в эксплуатацию, обеспечив его безопасность. Кроме того, Максим Решетников напомнил о необходимости организации спортивных мероприятий и секций на площадке будущего катка. «Предусмотрите бесплатные секции и время для бесплатного катания всех желающих. Нам важно загрузить спортивные объекты, чтобы в них бурлила жизнь, чтобы люди сюда приходили, занимались спортом и отдыхали. Тем более это центр города – место удачное», – подчеркнул глава региона.
С вопросом о строительстве межшкольного стадиона в г. Соликамске к губернатору обратилась тренер-преподаватель по легкой атлетике Ольга Разжигаева. По ее словам, в городе не хватает таких площадок для занятий спортом и появление нового стадиона позволило бы привлечь к спорту большее число детей и взрослых.
Глава Прикамья обозначил, что строительство объекта запланировано, уже составлена смета, пройдена госэкспертиза и, главное, предусмотрены необходимые средства. Предполагается, что возведение нового стадиона начнется в июне 2019 года.
Еще с одним вопросом о строительстве спортивного объекта к губернатору Максиму Решетникову обратился пенсионер, почетный житель п. Майский, тренер высшей квалификационной категории по тяжелой атлетике Анатолий Богданов. Его интересовала возможность реконструкции местного стадиона. Как отметил пенсионер, стадион востребован среди жителей поселка, на нем можно проводить тренировки в любое время года, на стадионе проводятся соревнования регионального уровня.
По словам губернатора, работа по реконструкции стадиона уже начата, деньги бюджетом предусмотрены. Стоимость проекта составляет 15,9 млн рублей, из них почти 4,8 млн рублей из местного бюджета, остальное – из краевого бюджета.
В результате реализации проекта на стадионе появятся прямая 4-полосная беговая дорожка на 100 м, круговая 4-полосная беговая дорожка на 300 м, футбольное поле, волейбольная площадка, а также универсальная спортивная площадка и место для проведения занятий общей физической подготовкой.
В 2020 году планируется привести в порядок трибуны стадиона и обновить систему освещения.
По итогам общения с жителями губернатор Максим Решетников поручил заместителю председателя правительства по вопросам образования, культуры, спорта и туризма Антону Клепикову держать финансирование, организацию и проведение всех необходимых работ по строительству этих объектов на личном контроле.
Напомним, проект бюджета Пермского края предусматривает направление более 5,1 млрд рублей на развитие спорта в ближайшие три года. При этом особый упор делается на школьную инфраструктуру, чтобы сделать ее доступной для занятий спортом для всех желающих.
© «Вечерние Ведомости»
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