Пермяки завоевали золотые и бронзовые медали Кубка мира по дайвингу

13:02 | 13.11.2018

Во Франции прошел финал Кубка мира по дайвингу. В соревнованиях приняли участие 140 спортсменов, представителей 25 клубов из восьми стран мира.



В эстафете 4х50 метров «микс» команда Детско-юношеской спортивной школы водных видов спорта Перми завоевала первое место.



Воспитанница пермской спортивной школы Анастасия Мулькова выиграла две золотые и две бронзовые медали. Ранее 17-летняя спортсменка дебютировала на чемпионате мира по марафонским заплывам в ластах и завоевала там две серебряные медали.



Другая воспитанница Детско-юношеской спортивной школы водных видов спорта, заслуженный мастер спорта России Анна Ведерникова, одержала победу на дистанции 200 метров «триал», она отыграла 0,2 секунды у спортсменки из Санкт-Петербурга. Также Анна завоевала золотую и бронзовую медали в финале Кубка мира.