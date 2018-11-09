Пермяков приглашают на курс по основам предпринимательской деятельности

17:33 | 12.11.2018

Пермский бизнес-инкубатор проводит курс по основам предпринимательской деятельности. Программа курса состоит из восьми занятий.



Как пояснили в городском бизнес-инкубаторе, в ходе курса начинающие предприниматели смогут получить информацию, как начать свое дело с нуля. Организаторы обозначили задачи программы, ими стали повышение предпринимательской активности жителей Перми, борьба с основными стереотипами, связанными с ведением бизнеса. Среди спикеров курса – владелец студии имиджа и самопрезентации, бизнесмены, кандидаты экономических наук, преподаватели и частные консультанты.



Зарегистрироваться на мероприятия можно, пройдя по ссылке: incubatorperm.ru/plan-meropriyatiy.