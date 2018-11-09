В Прикамье все коммунальные отходы будут вывозиться только на лицензированные полигоны

16:56 | 12.11.2018

Региональный оператор Пермского края по обращению с твердыми коммунальными отходами ПКГУП «Теплоэнерго» объявил торги на оказание услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Пермского края. Весь объем вывоза мусора на полигоны Прикамья разделен на 11 лотов общей стоимостью 2,2 млрд руб. Все коммунальные отходы будут вывозиться только на лицензированные полигоны с 1 января 2019 года.



Как пояснили в «Теплоэнерго», в размещенной документации есть три принципиальных момента, по сути, кардинальная реформа отрасли. Во-первых, теперь весь объем ТКО будет вывозиться только на лицензированные полигоны – их 13 по краю, а не как раньше – в лес, на свалки и т. д. Второе – каждый мусоровоз должен быть оборудован GPS-датчиками, чтобы в режиме реального времени можно было отслеживать маршрут и заезд на полигон. Датчики позволят в режиме реального времени отслеживать каждый мусоровоз: где он забрал мусор, куда увез. И третье – в 11 лотов вошла вся территория Пермского края.



Только за последний год в Пермском крае было выявлено свыше 400 несанкционированных мест накопления ТКО.



Аукционы объявлены сроком на 1 год.