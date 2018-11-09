В Перми начался монтаж искусственных холмов на эспланаде

12:47 | 12.11.2018

Благоустройство территории 68-го квартала идет по графику.



Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», в настоящее время уже завершается устройство сети водопровода, осуществляется ее врезка в действующие сети.



Также ведутся работы по строительству блоков амфитеатра: сейчас рабочие бетонируют стены 1-го и 2-го блоков. Начинается устройство площади, пешеходных дорожек и тротуаров, а также сооружение искусственных холмов, в которых будут расположены кафе.



Напомним, что строительство фонтана на эспланаде завершено. Тестовый запуск состоялся в сентябре, экспертная комиссия подтвердила, что он готов к эксплуатации. Сейчас фонтан законсервирован на зиму, как и остальные муниципальные фонтаны. Это необходимо, чтобы уберечь их от воздействия морозов и снега.



В рамках контракта на территории 68-го квартала будут обустроены пешеходные дорожки, площадки у фонтана и сцены, тротуары по периметру, велодорожки и парковка. Также будут установлены малые архитектурные формы, кафе и амфитеатр. Завершить работы по благоустройству и официально запустить фонтан планируется к 12 июня следующего года.