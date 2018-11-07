В Прикамье отремонтируют школьные спортзалы в 6 территориях

16:38 | 9.11.2018

В следующем году 6 школ из 6 территорий Пермского края получат федеральную субсидию и региональное софинансирование на ремонт спортивных залов. Таким образом, порядка 8500 жителей Лысьвы, Большесосновского, Добрянского, Кудымкарского, Оханского и Чайковского районов, из которых порядка тысячи – ученики местных школ, получат возможность заниматься спортом в современных и безопасных условиях.



Как отмечает министр образования Раиса Кассина, зачастую школьные спортзалы и спортплощадки являются единственной возможностью для занятий спортом в сельской местности. «За последние три года из федерации на ремонт спортивных объектов было направлено 88 млн рублей. Несомненно, это большой шаг в пользу того, чтобы приобщить население к систематическим занятиям физкультурой и спортом, а также организовать досуг детей, молодежи и населения в целом», — пояснила министр.



Заявка на получение федеральной поддержки уже направлена в Министерство просвещения РФ. Предполагается, что Пермский край получит порядка 8 млн рублей (в рамках госпрограммы «Развитие образования»). При этом софинансирование из регионального бюджета составит почти 3 млн рублей.