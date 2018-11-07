Игорь Сапко утвержден президиумом Генсовета «Единой России» уполномоченным по проведению предстоящих выборов в Республике Татарстан

13:00 | 9.11.2018

Президиум Генерального совета партии «Единая Россия» на заседании 8 ноября утвердил уполномоченных партии на избирательных кампаниях избирательного цикла «Единый день голосования-2019».



8 сентября 2019 года в 15 субъектах пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 13 регионах предстоит избрать новый состав депутатов региональных парламентов, в 22 городах и административных центрах пройдут выборы депутатов представительных органов местного самоуправления, в трех региональных столицах пройдут выборы глав субъектов, также будут довыборы депутатов Госдумы по двум одномандатным округам.



«В этой связи предлагается список уполномоченных, которые будут отвечать за подготовку избирательной кампании, проведение предварительного голосования, самой избирательной кампании», - сказал секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.



Депутат Государственной Думы РФ от Пермского края и Удмуртской республики утвержден уполномоченным за выборы депутатов Государственного совета Республики Татарстан – парламента Республики Татарстан.



«Хорошо знаю многих коллег, депутатов разного уровня, глав МСУ, представителей общественных организаций и действующих конфессий в Республике. Только в режиме полноценного диалога и глубокого уважения к местным традициям и культуре можно достигать поставленных целей!» - отметил Игорь Сапко.