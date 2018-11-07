Полпред президента в ПФО и губернатор Пермского края провели рабочую встречу

12:38 | 9.11.2018

В четверг, 8 ноября, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Пермского края Максим Решетников провели рабочую встречу. Стороны обсудили социально-экономическое состояние региона, актуальные вопросы развития края, а также предстоящий визит полпреда в декабре 2018 года.



Также Максим Решетников представил полпреду президента РФ ключевые проекты, которые предполагается реализовать к 300-летию краевой столицы. По словам главы региона, преобразование территории бывшего завода «Ремпутьмаш» в новое социокультурное пространство является одним из наиболее интересных проектов в рамках комплексного развития Перми и соответствует тренду в развитии общественных пространств мировых мегаполисов.



Так, в бывшем цехе №5 частично расположится краеведческий музей, один из корпусов перейдет под нужды Музея современного искусства PERMM. Предполагается, что в результате переезда территория художественной галереи увеличится в три раза.



«Сейчас на территории бывшего завода зарождается новый культурный кластер. Здесь будут размещены ключевые музейные пространства, площадки для деятелей творческой индустрии, предпринимателей, проводиться образовательные и развлекательные мероприятия. Это новое городское пространство, где будет кипеть жизнь», — отметил Максим Решетников.



Напомним, в конце 2017 года площадка завода «Ремпутьмаш» была выкуплена региональным правительством в собственность края. Проект комплексного развития центральной части Перми к празднованию ее 300-летия одобрил президент России Владимир Путин во время своего визита в Пермь в сентябре 2017 года. Оргкомитет по подготовке к празднованию 300-летия Перми возглавил заместитель председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Леонтьевич Мутко.