Пермь: новости дня
12:23 | 9.11.2018
Начальник ГУ МВД по Пермскому краю генерал-майор полиции Михаил Давыдов поздравил коллег с профессиональным праздником
Искренне и сердечно поздравляю с профессиональным праздником.
Этот год ознаменован рядом важных событий в жизни Министерства внутренних дел. Это вековой юбилей подразделений по работе с личным составом, штабов, уголовного розыска, информационных центров, финансовой службы и, конечно же, 300-летие российской полиции.
Сегодня мы перевернули очередную страницу истории. За три века сделано немало, но еще больше предстоит сделать. Наш общий долг - не просто служить Родине, а беззаветно и добросовестно защищать своих соотечественников, жителей Прикамья.
Чувствовать чужую боль — не каждому дано, а вовремя откликнуться и профессионально оказать помощь — это уже искусство, которым в совершенстве владеют сотрудники органов внутренних дел. Научили нас этому те, кто лучшие годы своей жизни посвятил службе, наши ветераны. За их плечами богатый жизненный опыт, безупречное служение интересам государства, профессионализм, целеустремленность и огромная работоспособность. Для многих поколений молодых сотрудников органов внутренних дел, всех, кто несет или готовится принять на себя ответственность за обеспечение законности и правопорядка, офицеры в отставке являются достойным примером для подражания.
К сожалению, не всем удается выстоять в схватке с миром криминала. Мы преклоняемся перед мужеством и героизмом каждого солдата правопорядка, сложившего голову при выполнении служебных обязанностей. Их подвиг мы будем помнить вечно.
В этот праздничный день я желаю, чтобы порядок был во всем: со здоровьем, в делах, в личной жизни… Желаю стойкости духа, спокойствия и равновесия. Терпения вам, выдержки, благополучия, мира и процветания.
Спасибо за ваш труд, упорство и настойчивость!
© «Вечерние Ведомости»
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